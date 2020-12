В рамках play-in стадии онлайн-турнира EPIC League Season 2 между собой встретятся коллективы, которые уже боролись друг с другом в рамках закрытых квалификаций к основной части ивента: Just Error против Yellow Submarine встретятся друг с другом в 22-00 по московскому времени.

Just Error vs Yellow Submarine

Just Error показывают достаточно посредственные результаты по ходу онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона и за всё время успели выиграть только две игры из девяти. Коллектив проигрывал OG, Vikin.gg, Team Secret, Nigma, Virtus.pro и другим ростерам. Последними матчами для Just Error в группе стали переигровки на три коллектива, где две вылетали с чемпионата и только одна выходила дальше. Just Error обыграла Alliance и mudgolems со счётом 1-0 в каждой серии.

Yellow Submarine за последние восемь игр выиграли семь, одержав победу над Gambit, Empire, Winstrike, NiP, Live to Win и другими. Коллектив уверено добрался до стыковочных матчей, проиграв только Pigzs.

Следить за этими трансляциями можете на официальном Twitch канале чемпионата — dota2ruhub