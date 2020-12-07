Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара».

По словам Лэмпарда, предстоящий матч Лиги чемпионов будет очень важным, и в данный момент «Челси» должен сконцентрироваться на этой игре, использовать молодых футболистов на разных позициях, так как им эта практика будет необходима.

Тренер отметил, у его команды был длительный стабильный период, когда лондонцы не пропускали голы. Он добавил, что это дало «Челси» уверенность на будущее, так как они знали, что дальше будут сложные матчи.

«Нам нужно навязывать свою игру, тогда мы получим больше уверенности. Нам важно, чтобы не было травм», — сказал Лэмпард, слова которого приводит Sport24.

Отметим, матч «Челси» — «Краснодар» состоится 8 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.