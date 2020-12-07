Российская фигуристка, воспитанница СШОР ЦСКА им. Жука Софья Самоделкина набрала более 80 баллов за короткую программу с тройным акселем на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

Фигуристка открыла соревнования юниорок в короткой программе, исполнив прошлогоднюю короткую программу с каскадом из тройного акселя и тройного тулупа, двойного акселя и тройного лутца. Во время исполнения программы у фигуристки пошла кровь из носа, но она не прекратила выступление, а также выполнила вращение в конце программы на четвертый уровень и получила бонусный балл.

За исполнение программы Софья Самоделкина заработала 81,23 балла: больше нее в этом сезоне за короткую программу получали лишь Камила Валиева и Анна Щербакова. Также более 80 баллов за КП набирала еще одна ученица «Хрустального» Софья Акатьева.

На данный момент короткая программа у девушек продолжается, прямую трансляцию можно найти здесь.