Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о росте заболеваемости коронавирусом в промоушене.

По словам Уайта, коронавирус еще более свирепствует, он говорил с другом, который живет на острове Аляска, где при населении четыре тысячи человек более 40 людей болеют коронавирусом, и это серьезные цифры.

Уайт отметил, что эта дрянь определенно распространяется, а когда мы впервые с ней столкнулись, он не знал никого, кто ей болел бы.

«Однако среди моих друзей не было никого с COVID, а теперь через эту болезнь прошли все. Понимаете, о чем я говорю?» – сказал Уайт, слова которого приводит MMAJunkie.

Ранее Дана Уайт рассказал, почему промоушен принял решение разорвать контракт с бойцом Йоэлем Ромеро. По словам Уайта, причинами такого решения стали возраст и плохие выступления Ромеро.