Российский биатлонист Дмитрий Малышко получил травму ноги и примет решение о судьбе своей спортивной карьеры уже после выздоровления.

В интервью порталу «Спорт день за Днем» об этом сообщил президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

По словам Васильева, конкретной информации о будущем Малышко в спорте нет, поскольку сейчас биатлонист лечит травмированную ногу. «Насколько травма серьезная, я пока сказать не могу. Подробности можете узнать у Дмитрия сами», — сказал глава федерации, отметив, что после реабилитации станет понятно, сможет ли Малышко дальше соревноваться.

«Он не объявлял официально о завершении карьеры», – подчеркнул Васильев.

Напомним, последний раз Дмитрий Малышко участвовал в гонках в составе сборной России около года назад на этапе Кубка мира в Анси.