Петербургский СКА начал матч с рижским «Динамо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Игра проходит на арене «Ледового дворца» в Петербурге: на стадион все равно пустили зрителей несмотря на скандал с проведением концерта Басты.

Прямую трансляцию матча можно увидеть здесь.

Петербургский клуб на данный момент располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 46 очков в 34 матчах. Рижане идут последними с 13 очками по итогам 31 встречи.

В предыдущем матче подопечные Валерия Брагина одержали разгромную победу над челябинским «Трактором» (5:1), а до этого потерпели два поражения подряд — от магнитогорского «Металлурга» (1:2) и финского «Йокерита» (1:2 Б).