Авербух о словах Чен про Загитову: Не могу поверить, что Иоланда могла такое сказать

Хореограф Илья Авербух отреагировал на критику Иоланды Чен про Алину Загитову.

По словам Авербуха, ему удивительно слышать такие слова от Иоланды, так как она всегда была интеллигентной девушкой и профессиональным человеком. Он считает, что такие высказывания не красят Чен, которая когда-то сама после спорта начинала свою карьеру телеведущей.

«Это непрофессиональные и некорректные со всех сторон высказывания. Надеюсь, что эти слова сказаны в каком-то либо контексте. Я просто не могу поверить, что Иоланда могла такое сказать», — сказал Авербух, слова которого приводит Sport24.

Ранее Чен в резкой форме раскритиковала фигуристку за непрофессиональную работу в роли телеведущей.