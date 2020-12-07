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  • 17:42,  7 декабря 2020
Фигурное катание
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Авербух о словах Чен про Загитову: Не могу поверить, что Иоланда могла такое сказать

Авербух о словах Чен про Загитову: Не могу поверить, что Иоланда могла такое сказать
Илья Авербух. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Хореограф Илья Авербух отреагировал на критику Иоланды Чен про Алину Загитову.

По словам Авербуха, ему удивительно слышать такие слова от Иоланды, так как она всегда была интеллигентной девушкой и профессиональным человеком. Он считает, что такие высказывания не красят Чен, которая когда-то сама после спорта начинала свою карьеру телеведущей.

«Это непрофессиональные и некорректные со всех сторон высказывания. Надеюсь, что эти слова сказаны в каком-то либо контексте. Я просто не могу поверить, что Иоланда могла такое сказать», — сказал Авербух, слова которого приводит Sport24.

Ранее Чен в резкой форме раскритиковала фигуристку за непрофессиональную работу в роли телеведущей.

Напомним, после критики со стороны Чен Загитова у себя в «Инстаграме» опубликовала фото со съемок «Ледникового периода» с подписью «Собака лает, караван идет». Затем публикация была удалена.

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