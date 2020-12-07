Началась жеребьевка отборочного турнира среди европейских команд на чемпионат мир по футболу FIFA 2022 года, который состоится в Катаре. Мероприятие проходит в Швейцарии.

Прямую трансляцию жеребьевки модно посмотреть здесь.

Сборная России по футболу попала в третью корзину, она точно не сыграет в грядущем отборе с национальными командами Ирландии, Северной Ирландии, Норвегии, Венгрии, Исландии, Шотландии, Чехии, Финляндии и Греции.

Изначально команда Станислава Черчесова рассчитывала на попадание во вторую отборочную корзину, но за несколько матчей в ноябре опустилась ниже в рейтинге FIFA и упала в третью корзину.

В первой корзине сборные Бельгии, Франции, Голландии, Португалии, Англии, Испании, Италии, Хорватии, Дании и Германии, во второй — Швейцарии, Уэльса, Польши, Швеции, Австрии, Украины, Сербии, Турции, Словакии и Румынии.