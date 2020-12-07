Игрок команды mudgolems по Dota 2 Адриан Fata Тринкс признался о плохих новостях, связанных с семьёй киберспортсмена, которые стали известны во время онлайн-турнира EPIC League Season 2. Fata подвёл итоги чемпионата.

Простите за нашу игру на EPIC League. К сожалению, турнир омрачили нехорошие новости, связанные с моей семьей. Я думал, что все равно смогу показать свою лучшую игру, но не вышло.

Европейский микс расположился на последней строчке в групповой стадии онлайн-турнира и не вышел в следующий этап. Коллектив Адриана Fata Тринкса имеет только две победы на девять сыгранных встреч и только шесть очков в группе. 8 декабря в 12-00 по московскому времени mudgolems встретятся в нижней сетке с Ninjas in Pyjamas.

EPIC League проходит с 12 ноября по 13 октября, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион. Следить за ходом чемпионата можно в нашем репортаже.