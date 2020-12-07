Белорусская команда forZe выиграла онлайн-турнир First Strike по Valorant в СНГ-региона. Клуб обыграл Team Singularity в гранд-финале со счётом 3-2 и получил 1,6 млн рублей. Проигравшая же команда довольствуется призовым фондом в размере миллиона рублей.

Чтобы добраться до финала клуб обыграл One Breath Gaming и ROX TEAM, причём за две встречи соперники забирали только одну карту.

СЕО организации Сергей MegioN Игнатко эмоционально поделился итогами своей команды и заявил, что у дисциплины есть большой потенциал в развитии.

Мы чемпионы CIS First Strike Valorant! Потная игра, 3-2 по картам. Игра определённо имеет большое будущее.

First Strike для СНГ-региона проходил с 3 по 12 декабря в онлайн-формате. Восемь коллективов разыграли между собой призовой в ₽4 млн. First Strike — первая серия региональных турниров по Valorant от Riot Games. Турнир проходил в 19 регионах.