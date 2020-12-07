Российская фигуристка Софья Самоделкина выиграла короткую программу на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

В своей программе представительница СШОР ЦСКА Самоделкина исполнила каскад с тройным акселем и тройным тулупом, а также получила бонусные баллы за вращения и хорошие оценки за компоненты катания. Результат фигуристки — 81,23 балла.

Второе место пока занимает представительница школы «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина. Она также исполнила тройной аксель в каскаде с тройным тулупом и набрала бонусы за вращения, но получила один балл штрафа и набрала в итоге 77,28 балла.

Третье место у ученицы группы Этери Тутберидзе Аделии Петросян, она получила за программу 73,39 балла, из которых 41 балл за техническую составляющую программы.