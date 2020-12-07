Игрок команды Team Secret по Dota 2 Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен поделился информацией о том, чем занимался во время группового этапа онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона. Киберспортсмен уже долго время проводит в World of Warcraft. Данной информацией он поделился в интервью студии освещения турнира.

Я вообще особо не смотрел игры группового этапа, я сейчас целыми днями играю в World of Warcraft. Уже часов сто наиграл, наверное. Мне очень понравился патч, я очень жестко гриндил в последнее время.

Team Secret заняли пороговое четвёртое место выхода в плей-офф стадию чемпионата. Коллектив Клемента Puppey Иванова имеет на своём счету пять побед и четыре поражения.

EPIC League проходит с 12 ноября по 13 октября, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион. Следить за ходом чемпионата можно в нашем репортаже.