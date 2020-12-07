Президент Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков рассказал о том, когда станет известен состав участников на чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске.
Слова Горшкова приводит портал агентства ТАСС, по его словам, список участников турнира будет определён в ближайшее время.
«Кое-что надо будет уточнять и согласовывать, но, думаю, что в течение пары дней мы завершим формирование списка», — отметил президент ФФККР, добавив, что ему не хотелось бы обсуждать какие-то конкретные кандидатуры, поскольку имена всех участников станут известны сразу.
Напомним, чемпионат России по фигурному катанию состоится в конце декабря в Челябинске на арене «Трактор». Отбор на ЧР прошли фигуристы, которые выступили на двух этапах Кубка России.
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