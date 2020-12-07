Президент Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков рассказал о том, когда станет известен состав участников на чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске.

Слова Горшкова приводит портал агентства ТАСС, по его словам, список участников турнира будет определён в ближайшее время.