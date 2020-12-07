Десять хоккеистов петербургского СКА попали в состав сборной России по хоккею на российский этап Еврохоккейтура-2020/21 — Кубок Первого канала.

В состав сборной вошли вратари СКА Александр Самонов и Михаил Бердин, а также голкипер «Трактора» Иван Федотов.

Среди списка защитников значатся фамилии игроков Данилы Галенюка, Игоря Ожиганова и Виктора Антипина. Также в состав вошли игроки «Локомотива» Рушан Рафиков, Алексей Марченко, также Никита Лямкин и Дмитрий Юдин из «Ак Барса», Дмитрий Саморуков из ЦСКА, магнитогорский «Металлург» представляют Егор Яковлев, Артем Минулин.

В списке форвардов значатся Владимир Э. Ткачев, Андрей Кузьменко, Владислав Каменев, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко и Иван Морозов — сразу 6 игроков из СКА. Также в числе нападающих: Вадим Шипачев («Динамо» М), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Сергей Толчинский, Денис Зернов (оба — «Авангард»), Егор Коршков («Локомотив»), Максим Мамин, Павел Карнаухов, Никита Сошников (все — ЦСКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс»).

Матчи в рамках Кубка Первого канала пройдут с 17 по 20 декабря.