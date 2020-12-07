Дортмундская «Боруссия» прибыла в Санкт-Петербург, где уже завтра, 8 декабря, сыграет с петербургским «Зенитом» матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

Самолет с игроками «Боруссии» на борту приземлился в аэропорту «Пулково» после 19:00 по московскому времени.

Матч «Зенит» — «Боруссия» пройдет на стадионе «Газпром-Арена», начало назначено на 20:55 по московскому времени. В этой игре не сможет принять участие норвежский форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд, который травмировался неделю назад в матче против «Лацио». Также в Петербург не прилетели Мануэль Аканджи, Томас Дилейни, Тома Менье, Марсель Шмельцер, Махмуд Дауд, Рафаэль Геррейро.

Рассудит команды бригада арбитров из Румынии.