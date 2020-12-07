Петербургский СКА выиграл первый период в матче с рижским «Динамо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Игра проходит в Петербурге на арене «Ледового дворца», на матче присутствуют зрители. На данный момент счет в игре 2:0 в пользу петербургского СКА.

Первую шайбу в матче забросил на 10-й минуте нападающий армейцев с Невы Иван Морозов с передачи Владимира Ткачева. Уже на 11-й минуте СКА удвоил преимущество команды благодаря шайбе Мальте Стрёмвалля. Результативными передачами отметились Яков Тренин и Линден Вей.

На 13-й минуте игрок рижского «Динамо» Лаурис Дарзиньш был удален за задержку соперника, но подопечным Валерия Брагина реализовать большинство в этом эпизоде не удалось.