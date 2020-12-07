Российский спортивный блогер, комментатор Василий Уткин оценил соперников сборной России на отборочном этапе к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

Сегодня, 7 декабря, на жеребьевке европейской квалификации сборная России отправилась в группу с Хорватией, Словакией, Словенией, Мальтой и Кипром.

В своем телеграм-канале Уткин написал, что борьба за первое место — это иллюзия, а о том, что бороться за первое место нужно, думают еще три команды, и все будут у всех отбирать очки.

«А это значит, что нужно играть без провалов. Нет проходных матчей, если мы говорим о борьбе за прямое выходное место. И даже за непрямое», — отметил Уткин, подчеркнув, что сборная России — это возрастная команда с негибкой и оборонительной моделью игры.

«В свете этих обстоятельств — у нас очень сложная группа», — написал Уткин.