Российские фигуристы Арина Ушакова и Максим Некрасов выиграли ритм-танец на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве в соревнованиях юниоров.

За выступление в ритм-танце представители Московской области (ЦОВС «Одинцово») Ушакова и Некрасов набрали 73,03 балла от судей. Они стали единственной танцевальной парой, сумевшей набрать за выступление более 70 баллов.

Второе место пока занимают Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, представители московской УОР №4 им. А.Я. Гомельского. За свой ритм-танец они получили от судей 67,15 балла.

Третьими после первого соревновательного дня идут Екатерина Каташинская и Александр Васькович, выступающие за Московскую область (СШОР им. Ю.Е. Ляпкина). Они набрали немногим более 65 баллов.