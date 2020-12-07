Киберспортивная организация B8 объявила об изменениях в своём составе по Dota 2. Представители клуба заявили, что новый состав будет выступать уже в следующем сезоне Dota Pro Circuit.

Настало время реформ. Очередной dpc-сезон приближается и мы подойдём к нему в изменённом составе. Вскоре мы сообщим подробности. Анонс не заставить себя ждать. Январь уже близко! Этот год выдался непростым.

Из коллектива ушли саппорт Дмитрий Fishman Полищук и керри Ремко Crystallis Аретс. Киберспортсмены представляли интересы организации с начала лета 2020 года и за это время успели выступить на BEYOND EPIC, OMEGA League и BTS Pro Series Season 3.

Кто именно станет заменой этим игрокам в анонсе организации сказано не было. Пользователи поддержали Данила Dendi Ишутина и пожелали найти идеальный состав для достижения поставленных целей.

Состав B8 выглядит следующим образом: