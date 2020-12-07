Глава Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Сергей Чопозов покинет свой пост в среду, 9 декабря.

Об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс».

На этом посту Сергей Чопозов пробыл чуть более трех месяцев, он был избран на пост главы Федерации 3 сентября. В среду исполком ФФКСПб выберет исполняющего обязанности президента, пока не пройдут следующие выборы.

По данным прессы, официальная причина ухода Чопозова — это занятость на госслужбе в Новгородской области, из-за которой он почти не может присутствовать в Петербурге. Как сообщает «Спорт-Экспресс», роль в уходе Чопозова сыграло и противостояние внутри самой организации, а также недовольство грядущими реформами со стороны других работников федерации.