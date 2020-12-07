Стример и аналитик Ярослав NS Кузнецов высказался об игроке команды Nigma Амера Miracle аль-Баркави. Кузнецов считает, что киберспортсмен играет настолько хорошо, что кажется, будто он бустер не со своего игрового рейтинга.

Миракл уникальный игрок конечно, он играет в таком стиле, как будто он бустер и зашел не на свой рейтинг и, при этом, довольно часто у него получается. За всю историю таких по пальцам пересчитать. На ум приходит Вигосс, да Сумаил в лучшие годы.

Nigma выступают в рамках онлайн-турнира по Dota 2 EPIC League Season 2 первого дивизиона и 8 декабря в 19-00 по московскому времени встретятся в плей-офф стадии первого раунда против шведского коллектива Team Liquid.

EPIC League проходит с 12 ноября по 13 октября, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион. Следить за ходом чемпионата можно в нашем репортаже.