Петербургский СКА проиграл рижскому «Динамо» по буллитам в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Игра прошла в Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца» и завершилась со счетом 3:3 в основное время. В овертайме команды не забросили шайб, поэтому исход встречи решился по буллитам.

В составе СКА отличились Мальте Стрёмвалль (две шайбы) и Иван Морозов, за «Динамо» забросили Метью Майоне, Джей Си Липон и Микс Индрашис. «Динамо» проигрывало со счётом 2:0 после первого периода, но за 9 минут до окончания встречи сумело свести счёт к ничейному.

В серии буллитов в составе СКА по одному разу сумели отличиться лишь Андрей Кузьменко и Владимир Ткачев, а за «Динамо» одну шайбу забросил Денис Паршин и две — Лаурис Дарзиньш, в том числе и победный буллит.