Игрок команды Team Secret по Dota 2 Людвиг zai Уолберг поделился информацией о текущей личной форме и общей усталости внутри коллектива. Киберспортсмен заявил, что не все участники ждут победы на EPIC League Season 2.

Я бы назвал это психологической усталостью. Мы отдаем себе отчет, когда не выкладываемся на полную. В такой ситуации ждать победы глупо. У нас уже было такое, когда мы пришли на турнир, думая, что на пике формы, и нас обыграли.

Киберспортсмен рассказал, что если Team Secret не будут выкладываться на 100% в матче, то победы на чемпионатах им ждать не стоит, а также zai считает, что не все в коллективе ожидают победы в данном чемпионате.

Team Secret заняли пороговое четвёртое место выхода в плей-офф стадию чемпионата. Коллектив Клемента Puppey Иванова имеет на своём счету пять побед и четыре поражения.

EPIC League проходит с 12 ноября по 13 октября, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион. Следить за ходом чемпионата можно в нашем репортаже.