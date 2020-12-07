Россия начала матч со Швецией на чемпионате Европы по гандболу

Женская сборная России по гандболу начала встречу с командой Швеции в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы по гандболу среди женских команд.

Игра проходит в Дании в городе Хернинг на стадионе «Йюске-Банк-Боксен Арена», встречу судит главный арбитр Янна Христиди из Греции.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

Ранее сборная России уже гарантировала себе выход в следующую стадию турнира, одержав две победы подряд. Подопечные Амброса Мартина обыграли Испанию и Чехию и возглавили турнирную таблицу группы В с 4 очками.

На чемпионате мира в 2019 году сборная России обыграла шведок со счетом 30:22, а на чемпионате Европы в 2018 году сильнее уже оказались представительницы Швеции со счетом 39:30.