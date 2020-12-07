Бывший президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Сергей Чопозов озвучил причины ухода со своего поста.

В интервью «Спорту день за днем» Сергей Чопозов заявил, что государственная работа не терпит простоя, а он сейчас занимает пост советника губернатора Новгородской области.

«На госслужбе я обязан работать во благо страны, Родины. Начинается отопительный сезон… Тяжеловато разрываться между двух регионов», — отметил Чопозов, добавив, что ему сложно присутствовать и там, и там.

По словам Чопозова, его никто не может вынудить уйти, поскольку с ним никто даже не встречался по этому поводу. «У меня отличные отношения с Федерацией фигурного катания России. Со всеми супер-отношения. Правда», — подчеркнул Чопозов, добавив, что он физически не может отрабатывать в двух регионах.

Напомним, на посту главы ФФКСПб Сергей Чопозов пробыл около трех месяцев.