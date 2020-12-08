На арене дворца «Мегаспорт» сегодня, 8 декабря, состоятся соревнования в произвольной программе у девушек на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

На первом месте после короткой программы идет Софья Самоделкина, она исполнила каскад с тройным акселем и тройным тулупом, а также получила бонусные баллы за вращения и хорошие оценки за компоненты катания. Результат фигуристки — 81,23 балла.

На втором месте пока подопечная «Ангелов Плющенко» Вероника Жилина, она также исполнила тройной аксель в каскаде с тройным тулупом и набрала бонусы за вращения, но набрала в итоге чуть меньше — 77,28 балла.

Третьей пока идет Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе, она получила за программу 73,39 балла.