Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался по поводу возможного гипотетического возвращения в школу фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной.

Слова Лайшева цитирует портал Sport24. По словам директора «Самбо-70», в школе будут очень рады видеть Александру и Алену. «Если они вернутся, это будет правильным решением», — сказал специалист.

По словам Лайшева, уже делаются шаги по возвращению девочек: «Самбо-70» — это прекрасная школа, в которой у учеников хорошие взаимоотношения и мощная дружба.

«Представляете, как все наши самбисты и дзюдоисты едут на соревнования по фигурному катанию, гимнастике, чтобы болеть за девчонок!», — сказал Лайшев, отметив, что Косторная и Трусова могут прийти, а могут и не прийти, но если решат вернуться, то их примут обратно с радостью.

Сейчас Александра Трусова и Алена Косторная тренируются в академии «Ангелы Плющенко».