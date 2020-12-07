Бывший тренер сборной России по биатлону Николай Лопухов рассказал о состоянии биатлонистки Татьяны Акимовой, вернувшейся в биатлон после декретного отпуска.

Слова Лопухова цитирует портал агентства ТАСС, этот тренер готовил Акимову в летний период межсезонья-2020.

«Она уже вышла на нужный уровень, поэтому для нее, конечно, лучше ехать на этапы Кубка мира», — сказал Лопухов, подчеркнув, что вопрос ротации — это не его зона ответственности, им занимается тренерский штаб сборной России, а вмешиваться в него не этично.

Напомним, Татьяна Акимова сделала перерыв после сезона-2017/18 на Кубке мира и ушла в декретный отпуск. В сезоне-2020/21 биатлонистка участвовала в этапах Кубка России и возглавила рейтинг СБР.