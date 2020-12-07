Генеральный директор ЦСО «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о перспективах олимпийской чемпионки Алины Загитовой в журналистике и ее работе в шоу «Ледниковый период».

В интервью Sport24 Лайшев отметил, что иногда дает лекции на кафедре журналистики в СЗИУ РАНХИГС, на которой обучается Загитова, однако с самой фигуристкой увидеться еще не удалось. Как считает Лайшев, спортивная журналистика — это интересная перспектива для многих спортсменов, и в этой области Загитова уже сделала первые шаги.

«Она пробовала вести «Ледниковый период». Может, не все получается, но уверенности от передачи к передаче больше и больше — значит, мастерство растет, профессионализм растет», — сказал Лайшев.