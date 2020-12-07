Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин высказался о поражении команды в матче с рижским «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

Слова тренера СКА цитирует портал «Чемпионат».

Игра в Петербурге, по мнению Брагина, началась неплохо, и СКА вышел вперед, но затем соперник добавил.

«Когда такое поражение, виноват всегда тренерский штаб, поэтому всю вину за поражение беру на себя», — сказал Брагин, подчеркнув, что вратарь СКА Бердин давно не играл, а при таком счете (2:0) вся команда должна была доводить матч до победы.

Также тренер отметил, что было два удаления у СКА в овертайме: первое удаление Брагин не видел, а во втором, как считает тренер, игрок сам запнулся.

Напомним, СКА уступил «Динамо» из Риги со счетом 3:4 по буллитам.