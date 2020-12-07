Главные новости с жеребьевки евроквалификации ЧМ-2022, кабинетов федераций, а также ледовых катков и футбольных полей на любой вкус — в традиционном дайджесте от Nevasport за 7 декабря:

Россия попала в группу с Хорватией, Словакией и Словенией в отборе на ЧМ-2022 в Катаре

Сборная России по футболу сыграет с командами Хорватии и Словакии в отборочном турнире на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Жеребьевка прошла в Швейцарии, ее участниками стали Даниэле де Росси и Рафаэль ван дер Варт. Соперниками России стали Хорватия, Словакия, Словения, Мальта и Кипр.

СМИ: Чопозов покинет пост президента федерации фигурного катания Санкт-Петербурга

Глава Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Сергей Чопозов покинет свой пост в среду, 9 декабря. На этом посту Сергей Чопозов пробыл чуть более трех месяцев, он был избран на пост главы Федерации 3 сентября. В среду исполком ФФКСПб выберет исполняющего обязанности президента, пока не пройдут следующие выборы. По данным прессы, официальная причина ухода Чопозова — это занятость на госслужбе в Новгородской области,

СКА уступил рижскому «Динамо» по буллитам в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский СКА проиграл рижскому «Динамо» по буллитам в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца» и завершилась со счетом 3:3 в основное время. В овертайме команды не забросили шайб, поэтому исход встречи решился по буллитам, в которых «Динамо» оказалось сильнее.

«Сочи» всухую обыграл «Ахмат» в матче 17-го тура РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» всухую обыграл грозненский «Ахмат» на своём поле в матче 17-го тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21. Игра состоялась в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Оба гола в игре были забиты «сочинцами» в первом тайме — это сделали Марко Дуганджич и Артур Юсупов.

Самоделкина выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Москве, Жилина и Петросян в тройке

Российская фигуристка Софья Самоделкина выиграла короткую программу на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве. В своей программе представительница СШОР ЦСКА исполнила каскад с тройным акселем и тройным тулупом и получила за прокат более 81 балла включая бонусы. Второй идет Вероника Жилина, она прыгнула тот же контент, что и Самоделкина, но проиграла ей в бонусах и компонентах — 77,28 балла. Третьей идет Аделия Петросян (73,39 балла).

Резцовой, Халили и Шевченко присвоили звания мастеров спорта международного класса

Российским биатлонистам Кариму Халили, Анастасии Шевченко и Кристине Резцовой присвоили звания мастеров спорта России международного класса. Об этом в сообщает пресс-служба СБР. Карим Халили завоевывал серебряную медаль чемпионата Европы 2020 года в смешанной эстафете, Анастасия Шевченко является двукратной чемпионкой мира среди юниоров-2020. Кристина Резцова два раза завоевала серебряные награды на чемпионате Европы-2020