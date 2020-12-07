Практика замен в классическом спорте имеет место быть, наверное, чуть ли не с самого зарождения дисциплин. В футболе игрок может получить внезапную травму или просто матч будет очень изнурительный, поэтому его срочно необходимо будет заменить.

В MOBA жанре в каждой игре должен присутствовать танк, саппорт и керри, а в шутерах необходимы игроки поддержки, которые накидывают гранаты в той или иной ситуации. Заменить чётко отлаженный механизм из пяти игроков очень сложно, каждый привык к своей роли в команде и, если заменить хотя бы одного человека, всё может разрушиться.

На IEM Beijing-Haidan 2020 Europe Team Vitality показали всю мощь шестого игрока, когда Набиль Nivera Бенрлитом выступал на второй и четвёртой карты и, отчасти из-за него, французский клуб совершил волевую победу.

Спустя некоторое время инсайдер Ярек DeKay Льюис поделился информацией о том, что Natus Vincere присматривают себе шестого игрока из своей молодёжной команды NAVI Junior и им должен стать Валерий B1t Ваховский, который уже выступал за «Рождённых Побеждать», правда только в двух раундах.

Данную идею предлагал бывший тренер NAVI Михаил Kane Благин. Он заявил, что данные мысли возникали ещё несколько лет назад из-за напряжённого графика киберспортсменов.

Я считал, что NAVI нужен шестой игрок ещё два года назад. Я предлагал эту систему: она позволяет игрокам иметь меньше нагрузку, где-то экономить силы, которые нужны на весь сезон и иметь возможность варьировать свои тактики и стратегии, потому что они зависят от возможностей, которые может предоставить игрок. Тактическая гибкость.

Переосмысляют ли «Рождённые Побеждать» свою внутреннюю тактическую составляющую или просто подражают победителям турнира? Тенденция добавления дополнительных игроков к основному составу началась больше полугода назад, когда некоторые тир-1 и тир-2 коллективы пробовали замены.

Киберспорт движется по пути большого спорта в вопросе замен. Возможно, шестой, седьмой и восьмой игроки появятся в ростерах уже в 2021 году.