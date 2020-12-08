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Шестой игрок в NAVI. Тенденция или подражание
На IEM Beijing-Haidan 2020 Europe Team Vitality показали всю мощь шестого игрока, когда Набиль Nivera Бенрлитом выступал на второй и четвёртой карты и, отчасти из-за него, французский клуб совершил волевую победу.
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