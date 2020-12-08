Virtus.pro выиграла Flashpoint S2. Итоги турнира

Jonji про CS:GO: Мне придётся уйти из игры, которая сделала меня тем, кто я есть

Fata: Простите за нашу игру на EPIC League

ForZe выиграла First Strike по Valorant

MATUMBAMAN признался, что уже долгое время играет в World of Warcraft

TpaBoMaH: Меня репортят просто даже за то, что я взял Techies

Fishman и Crystallis покинули состав B8 по Dota 2

NS про Miracle: Как-будто он бустер и зашёл не на свой рейтинг

Zai про усталость в Team Secret: В такой ситуации ждать победы глупо

Шестой игрок в NAVI. Тенденция или подражание

На IEM Beijing-Haidan 2020 Europe Team Vitality показали всю мощь шестого игрока, когда Набиль Nivera Бенрлитом выступал на второй и четвёртой карты и, отчасти из-за него, французский клуб совершил волевую победу.