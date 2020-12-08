Сборная России по гандболу обыграла команду Швеции в матче третьего тура предварительного группового этапа чемпионата Европы по гандболу среди женских команд.

Игра прошла в городе Хернинг в Дании на стадионе «Йюске-Банк-Боксен» и завершилась со счетом 30:26 в пользу команды России.

Шесть мячей в составе национальной сборной России в этом матче забросила Дарья Дмитриева, еще несколько гандболисток отличились в матче по четыре раза: это Кристина Кожокарь, Антонина Скоробогатченко и Юлия Манагарова.

На предварительном этапе россиянки набрали максимальное количество очков и заняли первое место в своей подгруппе. Матчи основного раунда чемпионата Европы пройдут 11, 13 и 15 декабря, а сам турнир продлится до 20 декабря.