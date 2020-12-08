Петербургский «Зенит» сегодня, 8 декабря, сыграет с дортмундской «Боруссией» заключительный матч группового этапа в розыгрыше Лиги чемпионов-2020/21.

Встреча состоится на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча назначено на 20:55 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь:

Отметим, «Зенит» уже потерял шансы на выход из группы как в плей-офф Лиги чемпионов, так и в плей-офф Лиги Европы. Команда Сергея Семака набрала одно очко в пяти матчах группового этапа: на домашнем стадионе «Зенит» сыграл вничью с «Лацио».

«Боруссия» на данный момент занимает первое место в группе. Команда Люсьена Фавра набрала 10 очков за 5 матчей и поспорит с «Лацио» (9 очков) за право выиграть группу и выйти в плей-офф с первого места.