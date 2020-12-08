Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» сегодня, 8 декабря, сыграет с испанской «Валенсией» матч регулярного чемпионата Евролиги.

Игра состоится в Испании на стадионе «Фуэнте де Сан-Луис», начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени (21:00 по местному).

Прямую трансляцию матча можно будет увидеть здесь:

В регулярном чемпионате Евролиги «Зенит» успел сыграть 9 матчей, из которых 6 встреч выиграл, а 3 — проиграл. «Валенсия» успела провести 11 туров в текущем розыгрыше, выиграла 7 матчей и уступила в четырех.

«Зенит» и «Валенсия» провели четыре встречи ранее: один раз побеждал «Зенит» (в розыгрыше Еврокубка в 2018 году), все остальные игры завершились победой испанской команды, в т.ч. и две встречи в Евролиге в сезоне-2019/20.