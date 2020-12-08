Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова рассказала о том, что во время спортивной карьеры она была причастна к использованию кровяного допинга и принятию запрещенных препаратов.

В интервью порталу Sports.ru Резцова отметила, что готовилась к Олимпиаде в группе тренера Лопухова, и тогда препаратов в группе не использовали, только переливание крови.

«У нас забирали кровь 3 или 4 раза в подготовительный период. Тренеры видели, когда мы чувствуем себя хорошо, и отправляли на сдачу», — отметила экс-спортсменка, подчеркнув, что около 800 мл крови выливали в банку, ставили в холодильник, а затем переливали обратно зимой. По словам Резцовой, кому-то это помогало, но она не почувствовала эффекта после этой процедуры.

«Чувствовала допинг, когда нас кололи во все места: и сюда, и сюда, и сюда. Да, эффект был. Это когда я вернулась в лыжи в 96-м», — отметила Резцова, подчеркнув, что тогда она пахала как лось, а в команде сказали делать еще и это.