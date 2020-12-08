Лондонский «Челси» сегодня, 8 декабря, на своём поле примет российский футбольный клуб «Краснодар» в рамках заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2020/21.

Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начнётся в 23:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь:

Отметим, «Краснодар» обеспечил себе попадание в евровесну: команда Мурада Мусаева досрочно заняла третье место в группе Лиги чемпионов и сможет принять участие в плей-офф Лиги Европы. «Краснодар» сумел набрать 4 очка благодаря ничейному результату и победе в матчах с «Ренном», занявшим в группе последнее место.

Оба матча с «Севильей» и домашнюю встречу с «Челси» представители РПЛ проиграли.