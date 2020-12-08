Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин высказался об уходе Сергея Чопозова с поста главы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

В своем «Инстаграме» в разделе «сторис» Ягудин выложил фото Чопозова и скриншот новости, который подписал фразой: «Ну и ладненько! А то за подъем возраста выступал непонятно с чего! Надеюсь, адекватнее люди сейчас придут».

Напомним, Сергей Чопозов был избран на должность президента Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга 3 сентября 2020 года, на этом посту он пробыл чуть более трех месяцев. Официальная причина ухода Чопозова из федерации — невозможность совмещения двух должностей в разных регионах. Параллельно Чопозов работал и продолает работать советником губернатора Новгородской области.