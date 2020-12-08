На арене дворца спорта «Мегаспорт» в Москве сегодня, 8 декабря, состоятся соревнования в произвольной программе у юношей в рамках пятого этапа Кубка России по фигурному катанию.

Начало выступлений назначено на 13:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию выступлений юниоров можно будет увидеть на сайте Первого канала здесь.

После первого дня соревнований с результатом в 82,18 балла лидирует Андрей Кутовой, представитель петербургской школы Тамары Москвиной. Он исполнил программу с недокрутом на тройном акселе.

Второе место пока занимает Максим Белявский, его результат — 73,18 балла за прокат. Тройной аксель у фигуриста из СШОР ЦСКА в короткой программе удался, однако в каскаде вторым прыжком Белявский поставил лишь двойной.

Третьим идет представитель СШ «Одинцово» Московской области Иван Попов, он набрал 69,66 баллов за своё выступление.