Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова рассказала, что ей пришлось пережить аборт перед Олимпийскими играми 1988 года в Калгари.

В интервью Sports.ru Резцова рассказала, что сейчас воспитывает четырех дочерей несмотря на то, что до родов сделала аборт. «Меня заставили, потому что стране нужны были медали», — отметила Резцова, подчеркнув, что она рассчитывала родить в 1986-м после свадьбы, но у нее получилось забеременнеть чуть позже — в одно время с Еленой Вяльбе. Тогда ей разрешили рожать, а Резцову отправили в Москву.

«Она беременная, но нам нужны медали – она не должна рожать», – это исходило от тренеров», — отметила Резцова, добавив, что она приняла решение согласиться на аборт, однако запросила у Спорткомитета квартиру.

Сейчас Анфиса Резцова воспитывает четырех дочерей.