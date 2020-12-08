На арене дворца «Мегаспорт» в Москве сегодня, 8 декабря, соревнованиями юниорок в женском одиночном катании завершается пятый этап Кубка России по фигурному катанию.

Начало выступлений девушек назначено на 16:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию выступлений юниорок можно будет увидеть на сайте Первого канала здесь.

После первого соревновательного дня в лидерах идёт представительница группы Сергея Давыдова Софья Самоделкина, она набрала более 81 балла за короткую программу с тройным акселем в каскаде.

Аналогичный сложный элемент выполнила в короткой программе и Вероника Жилина, она идет на втором месте после первого дня соревнований, набрав больше 77 баллов.

Третьей пока идет представительница группы Этери Тутбериде Аделия Петросян, она чисто откатала программу и получила больше 73 баллов за свой прокат.