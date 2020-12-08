Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о группе сборной России по футболу на отборочном турнире ЧМ-2022 в Катаре.

В своем телеграм-канале Губерниев поделился впечатлениями от результатов жеребьевки евроквалификации. Как считает комментатор, приговор сборной России мог бы быть вынесен, если бы в группу попали Бельгия, Франция, Португалия или Германия, а команду к этой «мере» не приговорили, и это самое главное.

По мнению Губерниева, у россиян остался шанс на выход из группы в финальную часть турнира.

«С такими средними игроками, как есть у нас, будем в любом случае барахтаться. Плыть не получится. Куда выплывем — будут решать нюансы», — написал комментатор.

Напомним, сборная России сыграет в отборе со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.