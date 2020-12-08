Российский продюсер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух отреагировал на слухи о том, что он тайно женился на своей возлюбленной, актрисе театра и кино Елизавете Арзамасовой.

Слова Авербуха приводит портал Starhit. По словам продюсера, его отношения с Арзамасовой продолжают счастливо развиваться. «Никаких тайных свадеб и венчаний не было!» — сказал Авербух, подчеркнув, что сейчас у них с Елизаветой все хорошо, и пара обязательно сообщит, если в их совместной жизни произойдут изменения и будет что сказать .

Он также добавил, что пара обязательно сообщит об изменениях в своей жизни, когда им «будет, что сказать по этому вопросу».

Напомним, об отношениях Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха стало известно в 2020 году.