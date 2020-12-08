Российский футболист бразильского происхождения, защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес высказался о причинах получения российского гражданства.

В интервью «Комсомольской правде» защитник отметил, что пошёл на такой шаг ради клуба. В первый раз к нему подошли по этому вопросу, но почти сразу же вызвали в сборную Бразилии и тема с российским паспортом закрылась.

Спустя какое-то время гендиректор ЦСКА Роман Бабаев и тренер клуба Леонид Слуцкий вновь подошли к игроку с таким вопросом: после этого Фернандес взял паузу, чтобы обсудить вопрос с родными.

«Я их спрашивал, стоит ли мне соглашаться. И если хотя бы один сказал мне: «Марио, не надо», я бы ответил ЦСКА «нет», — сказал игрок, подчеркнув, что в его решении взять российское гражданство не было ни грамма политики.

«Я честен перед вами, когда говорю, что все это делал только ради ЦСКА и ради футбола. Я не хочу никого обманывать в этом», — заключил защитник.