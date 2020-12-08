Серебряный призер Олимпиады-1980, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай высказался о выступлении Камилы Валиевой на заключительном этапе Кубка России в Москве.

В интервью «Советскому спорту» Шахрай отметил, что для Валиевой этот этап стал контрольным прокатом, поскольку итоговый отрыв от соперниц составил почти 60 баллов. Как считает эксперт, в сравнении с началом сезона Валиева чувствует себя явно увереннее, она показала качественное зрелое катание.

«Четверные Камилы — это что-то уникальное, с руками наверх, чего даже ведущие фигуристы-мужчины не могут делать, при этом она еще зависает в воздухе», — сказал Шахрай, назвав Валиеву главным претендентом на победу в чемпионате России в Челябинске.

Напомним, Камила Валиева набрала за два проката на этапе Кубка России более 250 баллов.