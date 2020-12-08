Многократная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова высказалась об отношении к тренеру по биатлону Владимиру Королькевичу, а также к лидерам мирового биатлона, которые указывали на проблемы России с допингом.

В интервью порталу Sports.ru Резцова отметил, что помнит Королькевича со времен своей лыжной карьеры, и знает его как тренера от бога и педагога. «Допинг – это ладно, это все делают. Мы все допингисты, весь мир в допинге. Как педагог Королькевич просто вышка», — отметила Резцова.

Также Резцова отметила, что например, она очень уважает Бьорндалена, — то как он тренируется и как относится к винтовке, она видела сама.

«Но когда у него пена изо рта… это и на тренировках было. Я не утверждаю: не пойман – не вор. И по Фуркаду не утверждаю. Но я не верю, что чистенькие нас обыгрывают, а мы, сволочи, на допинге», — сказала Резцова, добавив, что свои ошибки она признает, однако до сих пор не знает, какие именно препараты ей вводили.