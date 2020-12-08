Матч против дортмундской «Боруссии» для «Зенита» теперь лишь матч престижа — турнирной мотивации нет, но напоследок хлопнуть дверью с последнего места в группе и обыграть главного фаворита квартета — хочется.

При выборе состава Семак будет, как обычно, опираться на тех, кто здоров. К заключительному матчу группы ростер «Зенита» наконец-то близок к оптимальному, хотя травмированные и остаются.

Вероятно, Семак оставит в воротах Андрея Лунева, который играл в предыдущей встрече с «Уралом». Хотя бы на удачу — при нем «Зенит» выиграл матч, а голкипер сыграл без ошибок.

Справа не будет Вячеслава Караваева, поэтому в роли крайнего латераля снова выйдет постепенно привыкающей там играть Алексей Сутормин. Как вариант, справа может сыграть и Далер Кузяев, учитывая возросшую конкуренцию на других позициях. На противоположном краю сыграет Дуглас Сантос. Правда, бразилец выйдет в своей родной позиции только если сможет сыграть Деян Ловрен. Если хорват не поправился, то в центре обороны Сантос сыграет с Ракицким.

В центре поля у Семака появляется выбор: восстановился Вендел, есть Оздоев, отдохнул Барриос. По причине свежести колумбиец наверняка будет играть в старте, а вот с кем в паре? Возможно, Семак впервые захочет проверить самый боевой состав «Зенита» из возможного — с Барриосом сыграет Вендел. Справа сыграет Малком, а слева Дриусси — несмотря на интервью, которое аргентинец дал, сказав, что устал играть на этой «дерьмовой позиции».

В атаке набравший форму Азмун выйдет в паре с Артемом Дзюбой — едва ли не последняя возможность тандема все-таки сверкнуть в матчах Лиги чемпионов.

Состав «Зенита» в матче с «Боруссией (версия Nevasport): Лунев — Сантос, Ракицкий, Ловрен, Кузяев — Барриос, Вендел — Дриусси, Малком — Дзюба Азмун