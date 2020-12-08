За последние сутки в России было зафиксировано 26 097 новых случаев заболевания коронавирусом во всех регионах страны.

В общей сложности к 8-му декабря было проведено более 80 миллионов тестов на коронавирус, из них выявлено 2 515 009 случаев в общей сложности. Из них 1 981 526 человек уже вылечилось от коронавируса, а 44 159 человек стали жертвами пандемии.

В стране известно о 489 324 активных случаях заражения коронавирусом. В Москве на утро 8 декабря диагностировано еще 5232 случая COVID-19, в Санкт-Петербурге за последние сутки коронавирус подхватило еще 3734 человека.

В мире число заболевших коронавирусом на данный момент превышает отметку в 67,5 млн человек. На первом месте по числу случаев США (почти 15 миллионов заболевших), на втором — Индия (9,7 миллионов), на третьем — Бразилия (6,6 млн заболевших).