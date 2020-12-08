Российская фигуристка, призер чемпионата мира Елена Радионова подтвердила информацию о том, от кого сходила инициатива в переходе Евгении Медведевой от Брайана Орсера к Этери Тутберидзе.

В интервью Василию Конову на ютуб-канале Konoff Радионова отметила, что это инсайдерская информация, в ответ на вопрос, принадлежала ли Тутберидзе инициатива в обратном переходе Евгении Медведевой.

«Мне кажется, это просто некрасиво будет говорить, поэтому — я знаю. Точняк? Точняк! Вы прям хотите, да, чтоб я это сказала? Все, не допытывайте меня, пожалуйста», — сказала Радионова, подчеркнув, что переход стал вынужденной ситуацией.

По словам фигуристки, сейчас летать на самолетах просто невозможно, тем более на другой континент, поэтому Медведева приняла решение вернуться к Тутберидзе и тренироваться в Москве. Как считает Радионова, Медведева сделала правильный выбор.